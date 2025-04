Estreia na Libertadores e pensamento "jogo a jogo":  como o Inter se prepara para a sequência de partidas

Equipe terá jogos por Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil no próximo mês. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A primeira etapa da maratona a ser enfrentada pelo Inter nos próximos dois meses foi transporta com elogios no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no sábado (29), pelo Brasileirão. Agora, o Inter se prepara para mais uma partida da sequência de 19 confrontos em 64 dias. Na quinta-feira (3) tem estreia na Libertadores contra o Bahia, em Salvador.

Será um período em que o time entrará em campo em todos os finais de semana e também no meio da semana. Serão três competições, além da Libertadores e do Brasileirão, tem a Copa do Brasil. Ao menos nos primeiros metros desta corrida que exige fôlego, o técnico Roger Machado não cogita a utilização de uma escalação alternativa.

Sua estratégia será a de analisar o desgaste dos atletas antes de cada duelo. A estratégia a ser adotada e as características dos oponentes, como explicou após a partida no Maracanã.

— Vamos fazer jogo a jogo. O que frisei para os atletas antes da partida que era o primeiro degrau de uma escada longa, em três competições diferentes nos próximos 60 dias. Avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles aqueles que estiverem melhor recuperados, em um ritmo melhor, que estrategicamente possam atender o plano de jogo — explicou.

Para o jogo contra o Flamengo, Roger realizou quatro trocas na escalação. Rochet voltou ao gol. Juninho estreou na zaga na vaga no lesionado Victor Gabriel. Wesley retomou a titularidade. E Borré foi o titular no comando de ataque. A mudança na centroavância foi a que teve um componente físico maior, já que Valencia jogou 180 minutos durante a data Fifa.

Rochet vira dúvida

Rochet com uma proteção na mão após a lesão. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Durante a partida, realizou todas as cinco mexidas relativamente cedo. A última aconteceu aos 28 do segundo tempo, com Thiago Maia entrando na vaga de Bruno Henrique.

— Vou usar momento, estratégia, gestão. Dependendo do momento, terão pesos diferentes. Não é algo matematicamente exato — contou.

O empate foi festejado pelo treinador. O Inter adotou uma postura mais defensiva. Saiu na frente com Bruno Henrique, no primeiro tempo, e cedeu o empate no começo da etapa final, em escanteio.

Roger analisou que tanto Flamengo quanto Inter são postulantes ao título do Brasileirão.

— Enfrentamento de duas equipes postulantes ao título. Para a gente que deseja se manter na disputa até o final a gente não poderia escolher adversário e local, tinha-se que buscar os três pontos — destacou.

Em uma frase, ele resumiu a sua análise sobre o ponto conquistado no Rio de Janeiro.

— Levamos um ponto importante — sentenciou. — Cumprimos a risca o plano de jogo. Nos garantiu esse ponto importante fora de casa. Demonstramos solidez contra um grande adversário. Agora muda a chave para outra competição — complementou.

Uma possível baixa para enfrentar o Bahia é o goleiro Rochet. A estreia no Brasileirão foi o seu primeiro jogo no ano pelo Inter. No primeiro tempo, ao realizar uma defesa, lesionou um dos dedos da mão esquerda. Foi substituído no intervalo por Anthoni. Ele será reavaliado em Porto Alegre.

Os próximos jogos do Inter