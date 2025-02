Roger exalta a quantidade de jovens da base do Inter disponíveis para a reta final do Gauchão

Técnico valorizou a base colorada no último jogo. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Roger Machado valorizou a quantidade de jogadores da base disponíveis para a reta final do Campeonato Gaúcho.

Na partida de ida da semifinal, contra o Caxias, seis atletas formados no Celeiro de Ases estiveram no banco de reservas: Pablo, Bernardo Jacob, Yago Noal, Lucca, Ricardo Mathias e Gustavo Prado.

Dentro de campo, o zagueiro Victor Gabriel vem sendo um dos destaques da equipe e da competição. O goleiro Anthoni assumiu a vaga de titular após a lesão de Rochet.

— Tivemos oito jogadores da base hoje entre os relacionados. Isso é fenomenal. Jogadores vindo da seleção, do Campeonato Sul-Americano sub-20, isso é bárbaro — celebrou o treinador.

Com o Departamento Médico lotado, o técnico Roger Machado recorreu aos garotos durante o segundo tempo no Estádio Centenário, no sábado.

Campeão do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira, o meia Gustavo Prado ingressou no lugar de Wanderson aos 17 minutos do segundo tempo. Lucca entrou nos instantes finais, na vaga de Vitinho, para fazer formar de ataque com Enner Valencia.

Apesar dos elogios do comandante, o Inter segue no mercado em busca de reforços. O clube deseja contratar um volante para repor a saída de Thiago Maia.