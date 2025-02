Os bastidores do novo acordo entre Inter e Santos por Thiago Maia

Volante deverá deixar o Inter e retornar ao clube que o projetou. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Inter e Santos costuram os detalhes finais do último capítulo da novela Thiago Maia. Nesta terça (18), as três partes cederam e se aproximaram de um acordo para a transferência do atleta rumo à Vila Belmiro.

O Colorado receberá cerca de R$ 14,8 milhões de forma parcelada, e o clube paulista assumirá a dívida dos gaúchos com o Flamengo relativa à contratação do meio-campista, em 2024.

A negociação é tratada com cautela no Beira-Rio, pois ela já esteve encaminhada em duas oportunidades e sofreu reviravoltas em ambas. No entanto, se o que foi combinado verbalmente for cumprido, o volante não atuará mais com a camisa colorada.

Conforme apurado por Zero Hora, um acordo parecia muito distante até a manhã desta terça (18).

Além do abatimento da dívida com o Flamengo, o Inter exigia 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões, na cotação do início das negociações) à vista.

No entanto, o clube paulista se dispunha a pagar no máximo 2 milhões de euros — e de forma parcelada.

Entretanto, o próprio Thiago Maia tomou uma atitude que ajudou a destravar o negócio. Com valores a receber do Santos, relativos à sua primeira passagem pelo clube, o meio-campista abriu mão de parte dessa dívida para viabilizar o seu desejo de retornar à Vila Belmiro.

Essa atitude do jogador deu ao Santos mais capacidade financeira nas tratativas. Diante disso, o clube paulista elevou a oferta para os 2,5 milhões de euros pretendidos pelo Inter. Além disso, os colorados também cederam e aceitaram receber o valor de forma parcelada.

Agora, os advogados das três partes trabalham para colocar o acordo no papel, e, se e não houver uma nova reviravolta, Thiago Maia será jogador do Santos.