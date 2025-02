A entrevista de Alberto Guerra e a reunião que a FGF precisa convocar

Alberto Guerra disse que o Grêmio não consegue reunião com a Federação Gaúcha de Futebol. Camila Hermes / Agencia RBS

A entrevista de Alberto Guerra, presidente do Grêmio, no programa Sala de Domingo, da Rádio Gaúcha, neste domingo (23), escancarou a revolta do clube com a arbitragem na partida contra o Juventude, no sábado, na Arena.

Guerra utilizou termos como "campeonato manchado", "sacanagem" e "assalto". Além disso, disse que o Grêmio não consegue reunião com a Federação Gaúcha de Futebol porque "é mais fácil falar com o Papa do que com Luciano Hocsman".

O principal problema do jogo contra o Juventude foi o pênalti não marcado em Monsalve no primeiro tempo. O clube entende que não houve critério da equipe de arbitragem, que teve Jhonatan Pinheiro no campo e Douglas da Silva no VAR, pois o terceiro gol do Grêmio foi anulado por intervenção do árbitro de vídeo. E no lance do pênalti não houve interferência para corrigir o erro.

Antes da entrevista de Guerra, D'Alessandro, diretor esportivo do Inter, também tinha feito reclamações fortes sobre a arbitragem no Gauchão, em entrevista coletiva no dia 12 de fevereiro, pedindo que Daniel Nobre Bins não trabalhe mais em jogos do clube. E também reclamou de critérios. Depois do Gre-Nal da Arena, José Olavo Bisol, vice de futebol, tinha igualmente críticas aos critérios.

Estas manifestações são importantes na comunicação com os torcedores, inconformados com erros de arbitragem. A questão é saber como a Federação Gaúcha vai reagir.

Sobre isso, existem algumas alternativas. Se houver ambiente para isso e alguma possibilidade, seria fundamental a FGF convocar uma reunião e tentar reunir os presidentes dos quatro semifinalistas para explicar o que será feito, os critérios adotados e quem serão os árbitros dos jogos de volta e o planejamento para a decisão.

Se não tiver chance de fazer isso, não acho um absurdo convocar árbitros de fora do Rio Grande do Sul para os próximos jogos. Mesmo com bons árbitros no estado, o ambiente está muito pesado. E melhorar isso seria importante.