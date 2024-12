Superliga masculina de vôlei tem dois casos de doping

A Associação Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) atualizou sua lista de atletas suspensos provisoriamente por resultados positivos em exames antidoping. E os dois últimos casos são do vôlei. O central Renan Levandoski, do Neurologia Ativa-GO, e o ponteiro Yago Dutra, do São José-SP, testaram positivo em confronto disputado pelas duas equipes no dia 28 de novembro. A partida foi válida pelo primeiro turno da Superliga masculina.