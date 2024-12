Conegliano bate Tianjin e conquista o tri no Mundial de Clubes de vôlei feminino

O Prosecco Doc Imoco Conegliano, da Itália, venceu o Tianjin Bohai Bank, da China , neste domingo (22), por 3 a 0 (25/21, 25/15 e 25/20) e conquistou seu terceiro título no Mundial de Clubes de vôlei feminino , disputado na cidade chinesa de Huangzhou. As conquistas anteriores aconteceram nas edições de 2019 e 2022.

A oposta sueca Isabelle Haak marcou 25 pontos, sendo 19 no ataque, três no saque e três no bloqueio e foi o destaque da partida. A jogadora de 25 anos foi eleita a melhor da competição e ficou com o troféu de MVP entregue pela Federação Internacional.