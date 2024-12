Praia Clube perde para italianas e fica em quarto no Mundial de vôlei feminino

Assim como aconteceu no ano passado, o Praia Clube ficou com o quarto lugar no Mundial de Clubes de vôlei feminino, realizado em Hangzhou, na China. Desta vez, a equipe mineira foi derrotada por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/13) pelo Vero Vôlei de Milão, na madrugada deste domingo (22), na disputa do terceiro lugar da competição.

Paola Egonu liderou a equipe italiana e foi a maior pontuadora da partida, com 22 acertos, seguida da sérvia Hena Kurtagic, com 10, e Myriam Sylla e Anna Danesi, ambas com oito. Pelo Praia Clube, a americana Payton Caffrey foi o destaque, com nove pontos.

No primeiro set, a equipe brasileira começou melhor e abriu 8 a 3, mas o Vero Vôlei reagiu e passou à frente. A partida se manteve equilibrada até os últimos instantes, chegando a 20 iguais, mas as italianas conseguiram fechar em 25 a 23, com Egonu.

A partir do segundo set, a equipe italiana foi dominante, apostando no forte marcação no bloqueio, principalmente sobre a russa Sofya Kuznetsova, principal jogadora do Praia Clube no torneio. Logo no início, o Vero Vôlei abriu 9 a 3 de vantagem, com três bloqueios seguidos. As brasileiras reagiram e chegaram a encostar em 13 a 12, mas o time de Milão disparou com 20 a 14 e venceu a parcial por 25 a 16.

O terceiro set foi um passeio. Sem conseguir se encontrar no jogo, o time de Uberlândia saiu atrás em 4 a 0, diferença que foi aumentando no decorrer do período. Com o ataque funcionando e o bloqueio calibrado, o Vero Vôlei abriu 12 a 3 e fechou o set em 25 a 13, ficando com a medalha de bronze.