Caixinha também interessa ao Atlético-MG. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Em reunião no sábado (21), o Conselho de Administração do Grêmio deu o sinal verde e liberou os dirigentes do futebol a atender às exigências de última hora feita por Pedro Caixinha. A negociação estava considerada pelo Grêmio como fechada na quinta-feira (19). Inclusive, a minuta do contrato estava pronta e havia sido enviada para o técnico.

Porém, os representantes do português apresentaram novos pontos. Um deles, relacionado à taxa do dólar que estabelece o valor do salário. Ficou estabelecido um gatilho, para os casos em que a moeda tenha quedas abruptas ou subidas galopantes. O vencimento não segue a variação diária do dólar, mas terá correções caso a cotação sofra alterações consideráveis repentinamente, como aconteceu nestas últimas semanas. Esse ponto, assim, estaria vencido.

As idas e vindas na negociação causaram desconforto, porém, o Grêmio segue convicto de que Caixinha é o nome para assumir o comando do time em 2025 e levá-lo por outros caminhos no campo.

O português tem o perfil traçado pelos dirigentes do departamento de futebol, pelo estilo de jogo agressivo, pela capacidade de trabalho e pela formação de alto nível. Há confiança de que aportará ao grupo e ajudará a potencializar os jovens jogadores trazidos.

Pelo cenário posto, fico com a clara impressão de que Caixinha está em compasso de espera. Em Minas Gerais, a Rádio Itatiaia trabalha com a informação de que o Atlétíco-MG esperava para este domingo (22) uma resposta dele. Mas é outra a situação que pode repercutir na negociação do Grêmio com o português, a de Artur Jorge no Botafogo. O técnico campeão da América e do Brasil tem contrato em vigor, até o final de 2025, mas tem também uma multa rescisória baixa, de 2 milhões de euros.

Artur Jorge revelou ter "propostas tentadoras" do Catar. Ou seja, se um xeque quiser pagar essa multa, ele começará 2025 no Oriente Médio. O técnico está em Braga, de férias, e pretende definir seu futuro a partir desta segunda-feira.