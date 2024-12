"Vamos fazer sete ou oito contratações, e não podemos errar", afirma presidente do Juventude

Fábio Pizzamiglio terá uma virada de ano para comemorar. O Juventude, dono da menor folha do Brasileirão, conseguiu seu troféu, a permanência na Série A, onde as cotas são melhores e ajudam a manter o processo de crescimento do clube. Mas não foi só isso. O Juventude precisou trocar duas vezes de técnico, com Carpini e Roger, como pagamento pelo seu sucesso. Ao fim, o vice gaúcho, as quartas da Copa do Brasil e a permanência na elite, a um ponto da Sul-Americana, são provas de que o trabalho foi bem feito. Pizzamiglio já está de mangas arregaçadas para ir além em 2025, como me disse nesta entrevista. Confira abaixo a conversa com o presidente do time da Serra.