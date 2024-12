Juventude define data de começo da pré-temporada em 2025

Volante Jadson renovou o seu contrato com o Juventude por mais dois anos. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude está de férias, mas o departamento de futebol já marcou a data da apresentação do grupo de atletas em 2025. Os jogadores voltam aos trabalhos no dia 3 de janeiro, uma sexta-feira, no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC).

A comissão técnica se apresenta no dia 2 de janeiro no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Fábio Matias teve o seu contrato renovado com o Juventude após o fim do Brasileirão. Sob o seu comando, o time garantiu a permanência na Série A com uma rodada de antecedência. Um dos diferenciais para o time recuperar o bom futebol foi o fato de Matias conhecer bem o elenco.

— Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, na conversa que a gente teve com ele, lá do Rio de Janeiro, após o jogo do Flamengo, é que lá pelas tantas ele pediu um tempo para buscar umas anotações dele. Começamos a falar do grupo, se ele conhecia todo mundo. Ele tinha anotações de praticamente todos os nossos jogos, pontos fortes, onde é que a gente eventualmente perdeu algum jogo. Então, é um profissional que se mostrou atualizado e antenado no que está acontecendo — comentou Luís Carlos Bianchi, diretor do comitê gestor do departamento de futebol alviverde.

Para a temporada de 2025, o foco inicial do Verdão será o Gauchão, seguido da Copa do Brasil e do Brasileirão. O elenco passará por uma reformulação.