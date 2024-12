O que o Grêmio deve fazer após anunciar Pedro Caixinha 

Para implementar seu trabalho, treinador vai precisar ter mais do que o elenco gremista oferece. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

O anúncio de Pedro Caixinha é iminente. O Grêmio vai agora para a parte dois do seu processo de reformulação e a que mais mobiliza o torcedor, as contratações para o elenco.

Serão necessários, para o time titular, pelo menos cinco reforços. Ou quase meio time. Alguns deles por absoluta carência, outros para alinhar o time com as características de jogo do novo técnico.

O Grêmio precisa de zagueiros de bom pé, lateral-esquerdo, um meio-campista capaz de conectar as duas áreas e um extrema que atenda todo o corredor. O lateral é autoexplicativo. Os zagueiros, pelo menos um, precisa ter passe e ser construtor. No meio, ao mencionar Lucas Evangelista na reunião com a direção, Caixinha deu o perfil que deseja.

Ainda tem o extrema. Neste caso, há Aravena com as características das quais seu modelo de jogo exige. Falta mais um, pelo menos. Há Nathan Fernandes, que precisa ser resgatado, e Pavon, cujo 2024 pouco inspirou. Se esses dois forem recuperados, um quarto nome poderia ser até mesmo da base. Mas o Grêmio de 2025, é bom avisar, não tem muito tempo para esperar nesta largada.