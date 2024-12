Planeta Premium oferece experiência gastronômica ao público

Espaço exclusivo no Planeta Atlântida tem curadoria do Destemperados Anahís Vargas / Agencia RBS

Quer curtir o Planeta Atlântida e ainda viver uma experiência inesquecível? Esta é a proposta do Planeta Premium, área dedicada a oferecer comodidade, exclusividade e ativações especiais no maior festival de música do sul do Brasil.

Voltado para maiores de 18 anos, o Planeta Premium tem experiência Open Bar e Open Food, conta com curadoria do Destemperados, reconhecido por sua expertise em gastronomia e experiências culturais, e combina menu assinado pelo chef Marcos Livi, drinks diferenciados e shows exclusivos em uma estrutura confortável que garante uma visão privilegiada dos shows do Palco Planeta.

Cardápio é assinado pelo chef Marcos Livi Anahís Vargas / Agencia RBS

– São cinco anos fazendo o Planeta Premium e estamos inovando novamente: testamos todas as receitas para que essa experiência se torne única! Tem Open Bar, Open Food, retoque de maquiagem e cabelo... uma equipe incrível cuidando dos planetários e pensando em cada detalhe – conta o chef Livi.

Os ingressos para o Planeta Premium custam a partir de R$ 1.300,00 e podem ser adquiridos no site oficial do Planeta Atlântida (www.planetaatlantida.com.br) e na Lojas Renner do Iguatemi, em Porto Alegre. Clientes Banrisul podem parcelar o ingresso em até 10 vezes no site do Planeta. Já os demais cartões, em seis vezes sem juros.

A 28ª edição do festival é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.

A história do Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 27 edições.

Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Rita Lee, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.

SERVIÇO

Planeta Atlântida 2025

31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025