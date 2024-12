Entre memórias e novos começos: a volta do TNT aos palcos; assista

Só deu eles nesta semana: a banda TNT, conhecida por seu papel no rock gaúcho, voltou aos palcos com um show no Auditório Araújo Viana em 19 de dezembro, após duas décadas sem apresentações em conjunto. Neste episódio do Perimetral Podcast , Charles Master e Tchê Gomes falam sobre a importância desse retorno tanto para eles quanto para os fãs.

Idealizado em 1984 pelas versões adolescentes de Charles Master e Flavio Basso, o TNT foi um dos responsáveis pela fundação do que hoje se denomina rock gaúcho. A banda guarda canções essenciais do gênero no Estado. Exemplos disso são Não Sei, Entra Nessa, Nunca Mais Voltar, Identidade Zero, Quem Procura Acha, Ana Banana, Irmã do Dr. Robert, Cachorro Louco, Oh! Deby, Gata Maluca e outras



Neste bate-papo que antecede o show, Charles Master e Tchê Gomes compartilham a alegria de reunir o grupo novamente. Eles discutem o processo criativo do grupo, a relação com suas músicas mais icônicas e como a conexão com suas raízes foram fundamentais para a identidade da banda. Os convidados refletem sobre a evolução da cena musical e como o TNT se mantém fiel à sua essência diante das mudanças no cenário musical.