Governo do RS e prefeitura de Eldorado do Sul definem local para instalação de moradias provisórias

Unidades têm 27 metros quadrados e podem abrigar até seis pessoas. Jurgen Mayrhofer / Secom RS

Após seis meses de impasse, o governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (20), a instalação de 108 moradias provisórias em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. As casas serão alocadas em uma área da Secretaria de Agricultura, do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, no bairro Sans Souci.

Uma obra de elevação do terreno será realizada pelo governo para evitar que as moradias sejam atingidas por uma nova inundação. A área está sendo preparada, e a expectativa é de que as casas sejam entregues no primeiro trimestre de 2025.

O termo entre prefeitura e governo do Estado foi firmado em junho. Desde então, a negociação estava travada por falta de definição do local. A decisão foi tomada em conversa com a gestão que assumirá a prefeitura no próximo ano. Eldorado do Sul foi o município proporcionalmente mais atingido pela enchente de maio no Estado.

Anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governo do Estado. Gabriela Plentz / Grupo RBS

O programa que prevê a construção das moradias provisórias é chamado de A Casa É Sua Calamidade. Neste ano, 500 unidades habitacionais foram anunciadas em oito municípios.

Nesta sexta-feira (20), o governo entregou 50 novas casas temporárias em Encantado, no Vale do Taquari. Com isso, o número de unidades entregues neste ano chega a 292. Na próxima semana, outras 30 ainda devem ficar prontas em Cruzeiro do Sul e 40 em Arroio do Meio.

Em Encantado, 50 novas casas provisórias foram entregues. Nathalie Sulzbach / Ascom / Sehab / Divulgação

As residências provisórias são desenvolvidas por construção modular em chassi metálico. As unidades têm 27 metros quadrados de área e são compostas por um dormitório, um banheiro e sala e cozinha conjugadas, com capacidade de abrigar até seis pessoas.

Municípios contemplados