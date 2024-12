Melo prepara anúncio de novos secretários para antes do Natal; Esportes terá novo titular

Professor Tovi é cotado para assumir Secretaria de Esportes. Elson Sempé Pedroso / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Mais novidades no secretariado para o segundo governo de Sebastião Melo em Porto Alegre devem ser anunciadas antes do Natal. O nome mais próximo de ser confirmado é do Professor Tovi na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Ele disputou a eleição deste ano e, após ter garantido 3.447 votos, terminou como primeiro suplente do Republicanos — que garantiu três cadeiras na Câmara Municipal.

Após a diplomação na quinta-feira (19), Melo viajou a Brasília para assinatura dos empréstimos internacionais que vão garantir investimentos bilionários na Capital. Antes de deixar o auditório do Ministério Público, onde a Justiça Eleitoral diplomou os eleitos, Sebastião Melo declarou que iria trabalhar no final de semana para avançar em novas definições para o primeiro escalão.

— O acerto na escolha da gestão vai definir as entregas. Eu pretendo, no final de domingo, ou na segunda-feira, já anunciar alguns nomes a mais — antecipou.

Em entrevista ao Gaúcha+, na tarde desta sexta-feira (20), o prefeito pediu calma e disse que não vai se apressar:

— Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Eu prefiro demorar e acertar do que afobar e não acertar.

Se confirmado, a escolha de Professor Tovi para comandar a pasta de Esportes será o oitavo nome confirmado para integrar o governo municipal a partir de 2025. Leonardo Pascoal foi o primeiro, e já está trabalhando na transição na Secretaria de Educação. Bruno Vanuzzi assumirá o comando do Dmae e Cezar Schirmer seguirá no governo, mas seu papel ainda não está definido.

Melo também anunciou as permanências no governo de André Machado na Secretaria de Habitação, Cassio Trogildo na Governança e André Coronel, que será o secretário-geral de governo, uma espécie de chefe da Casa Civil. Além deles, a coluna confirmou que Professor Vitorino Baseggio será secretário de Serviços Urbanos, mas o prefeito ainda não anunciou oficialmente.

Quem é Professor Tovi

Aos 63 anos, Julio Cesar de Souza Gonçalves leciona Educação Física e tem o esporte como uma das suas principais bandeiras. Natural da Vila Ingá, no bairro Passo das Pedras, sempre faz questão de destacar o papel do Centro Comunitário do local na sua formação, onde diz ter aprendido o valor do esporte e da importância na vida das crianças.

Em 2017, assumiu a titularidade no Legislativo municipal por poucos dias. Pelo partido Rede, era o suplente do vereador Mauro Pinheiro (hoje no PP). Na curta trajetória, teve tempo de protocolar três projetos de lei ligados ao esporte, mas que acabaram sendo arquivados. Um deles previa a criação do Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte, que concederia incentivos fiscais para a promoção da prática esportiva.