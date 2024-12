Vereador eleito pelo MDB será secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre 

— Pedi um dia ao prefeito para organizar minha vida pessoal. Se for bom para o partido e bom para o governo, contem comigo - disse o vereador a ZH.

Indicado pelo MDB, Vitorino venceu a queda de braço com o Cidadania , que pretendia manter na pasta o atual secretário, Marcos Felipi Garcia, também vereador eleito. Na primeira gestão, Vitorino foi adjunto de Garcia na pasta.

A ida do vereador do MDB ao secretariado também abre vaga na Câmara para o primeiro suplente do partido, Idenir Cecchim.