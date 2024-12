Melo anuncia mais três secretários e deixa para 2025 projeto com mudanças na estrutura administrativa

Pelas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo anunciou nesta sexta-feira (13) mais três integrantes do seu governo. O trio já estava com ele no primeiro mandato.

O jornalista André Machado seguirá na Secretaria de Habitação, cargo que ocupou ao longo de todo o governo e só saiu para disputar a eleição para vereador, em que ficou como segundo suplente do PP.

— Nossa grande conquista no primeiro mandato, foi ter conseguido fazer a regularização fundiária de mais de 3,5 mil lotes em Porto Alegre. Habitação não é processo que se resolva numa única gestão, os processos são longos. Nós conseguimos nesta gestão que passou arar o terreno, fertilizar, plantar, e agora finalmente vai começar a colheita a partir dos próximos anos com as obras que se iniciam já no início de 2025 — disse Machado, à coluna.

André Coronel, que também já era da equipe de Melo, será o secretário-geral de governo, uma espécie de chefe da Casa Civil se comparado à estrutura do governo do Estado. A pasta é uma novidade na estrutura do governo. Coronel era chefe de gabinete e coordenou a campanha de Melo.

"Terá papel importante na integração das áreas da prefeitura, agregando celeridade na tomada de decisão para que os investimentos tenham ritmo", escreveu Melo em seu perfil no X.

Cássio Trogildo está confirmado na Secretaria de Governança. Até então, o prefeito havia anunciado apenas três integrantes do governo. Leonardo Pascoal já está trabalhando na transição na Secretaria de Educação, Bruno Vanuzzi assumirá o comando do Dmae e Cezar Schirmer seguirá no governo, mas seu papel ainda não está definido.

O prefeito quer contar com o vereador Idenir Cecchim, primeiro suplente do MDB, mas ainda não definiu se ele será secretário ou assumirá o mandato com o convite a um dos vereadores eleitos do MDB para o secretariado. Outros nomes dados como certos na equipe são os de Luiz Otávio Prates na Comunicação e Germano Bremm no Meio Ambiente e Reconstrução. André Barbosa disse que foi indicado pelo PL para continuar na Administração e Patrimônio, mas Melo ainda não confirmou seu nome na equipe do segundo mandato.

Sobre a reforma administrativa, Melo anunciou que deixará para janeiro o envio dos projetos à Câmara de Vereadores. O prefeito diz que "serão ajustes pontuais a fim de fazer mais e melhor pela cidade".