Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 16 de janeiro

Nesta quinta (16), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 16/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se a sua alma se sente insegura com as orientações que recebe, por mais que essas pareçam fabulosas, é melhor aceitar a insegurança e ganhar tempo antes de tomar qualquer decisão. Ganhar tempo é a melhor pedida.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

De vez em quando algumas pessoas tocam inadvertidamente em algum nervo de sua alma, com os gestos que fazem ou as palavras que dizem. Como elas não sabem o que fazem, seria melhor você não expor suas inquietudes.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As pessoas só podem ser esclarecidas se estiverem dispostas. Procure observar melhor as pessoas antes de se esforçar para explicar coisas importantes que provavelmente não sejam ouvidas direito, e até desprezadas.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Faça o que você deseja, mas se desapegue dos resultados, porque a única garantia do processo é que você possa testar a força dos seus desejos, só que os resultados dependem de fatores mais complexos do que os desejos.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

É tentador achar que as pessoas têm preço e que, por isso, poderiam ser compradas. Talvez seja isso mesmo, mas temporariamente, porque as pessoas têm ideias próprias e podem se sublevar depois de ter sido compradas.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

As boas ideias precisam passar pelo crivo da realidade para ser testadas, e se não passarem pelo crivo, melhor você as descartar sumariamente do que continuar tentando com que sejam realizadas de toda forma.