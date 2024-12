Desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e às pessoas será a bandeira de Pepe Vargas na presidência da Assembleia

Com a convicção de que desenvolvimento e respeito ao meio ambiente não são excludentes, o deputado Pepe Vargas escolheu como ideia-chave de sua gestão na presidência da Assembleia Legislativa a expressão “RS forte e sustentável”. O deputado não usa a sigla ESG (do inglês Environmental, Social and Governance), mas está perfeitamente alinhado com o conceito, adotado nas empresas e instituições preocupadas com o futuro do planeta.