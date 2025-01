Meias coloridas causam "disputa" bem-humorada entre Alckmin e Leite

Meias laranjas, à esquerda, são de Eduardo Leite, enquanto as meias azuis com estampa de animais pertencem a Geraldo Alckmin.

Conhecido pela coleção de meias diferentonas que usa em eventos públicos , muitas vezes combinando com o tema da reunião, o vice-presidente Geraldo Alckmin não decepcionou na visita ao Polo Petroquímico de Triunfo , nesta sexta-feira (17). Alckmin apareceu de meias azuis, com estampa de animais .

Sentado a seu lado, o governador Eduardo Leite fez concorrência com suas meias cor de laranja, puxando para o abóbora. No Instagram, Leite publicou foto ao lado de Alckmin, questionando "quem sextou com mais estilo nos pés, eu ou o vice-presidente?"