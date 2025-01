Um helicóptero com quatro pessoas a bordo caiu na noite de quinta-feira (16) no município de Caieiras, na Grande São Paulo. As informações são do g1 .

As duas vítimas resgatadas com vida foram levadas para o Hospital das Clínicas de SP, na Zona Oeste, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia da PM, primeiro a chegar no local e fazer o resgate dos sobreviventes, disse que tanto o piloto quanto a menina foram resgatados conscientes. Eles chegaram ao local por meio do sinal de celular de uma das vítimas.



— Iniciamos o giro em cima da aeronave e avistamos uma pessoa tentando sair da área de mata. Optamos por pousar para tentar de alguma forma ajudá-lo. Adentramos a área de mata, ele informou que era o piloto, e que tinha lá três vítimas. E que a menina, que tinha passado a noite com ele no local, ela estava bem e direcionou para onde deveríamos ir. Conseguimos acessar e fazer a retirada dela — contou o sargento.