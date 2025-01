Florianópolis decreta situação de emergência após chuva intensa provocar estragos e alagamentos

Um ônibus com 15 passageiros tombou na região continental, mas ninguém ficou ferido.

A prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência nesta quinta-feira (16) em decorrências da forte chuva que atingiu a capital catarinense. Segundo a administração, foram mais de 200 milímetros em 24 horas , que provocaram alagamentos e transtornos. Voos no Aeroporto Internacional de Florianópolis e o transporte coletivo também foram afetados.

Conforme a Defesa Civil local, a chuvaa chuva ganhou força, e modelos meteorológicos indicam que pode persistir no decorrer da noite e madrugada. Com os acumulados elevados já observados ao longo do dia e somado a previsão, o alerta é máximo para deslizamentos.