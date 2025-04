Morre Natale Dalla Vecchia, sócio-diretor das Lojas CEM, aos 88 anos

Corpo do empresário será velado em Salto, cidade onde a rede varejista foi fundada.

Com um patrimônio superior a R$ 3 bilhões , Natale era um dos quatro filhos de Remigio Dalla Vecchia, fundador da empresa. Juntos, eles administravam a rede de forma colegiada, sem a figura de um CEO.

Trajetória

As Lojas CEM surgiram em 1952 como uma oficina de conserto de bicicletas , fundada por Remigio Dalla Vecchia, em Salto.

Quatro anos depois, o negócio passou a incluir a venda de eletrodomésticos , dando início ao crescimento da rede, que atualmente conta com mais de 300 lojas em diversos estados do Brasil.

Em nota enviada ao g1 , a assessoria da empresa declarou que o empresário era "reconhecido por sua conduta ética exemplar no meio empresarial e foi um defensor incansável de valores como a transparência e a integridade, que regem as Lojas CEM desde o momento de sua fundação."

Legado

Nas redes sociais, o prefeito de Salto, Geraldo Garcia, compartilhou nota de pesar e declarou sete dias de luto no município.

"Empresário vitorioso, ao lado de seus pais e irmãos, dirigiu com maestria uma das maiores empresas do Brasil — as Lojas Cem — um orgulho nacional que nasceu aqui, em nossa terra. Sua trajetória é símbolo de trabalho, humildade e dedicação".