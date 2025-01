Inter muda características do ataque para adaptar elenco a Roger Machado

Vitinho estreou pelo Inter em amistoso contra o México. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter abre 2025 com uma mudança de característica nos jogadores de ataque. Se em 2024 o Colorado iniciou o ano em busca de centroavantes para atender ao plano de Eduardo Coudet de jogar com homens de referência, agora a diretoria aumenta o leque de pontas para o 4-2-3-1 de Roger Machado.

Com alto salário e rendimento inferior ao esperado, Lucas Alario acertou com o Estudiantes. Agora, a diretoria não busca outro centroavante. O clube entende estar bem servido com Rafael Borré, Valencia e Ricardo Mathias como principais nomes. Lucca Holanda ainda é uma quarta opção do plantel.

Essa postura se explica pela forma de jogar de Roger Machado. Depois de Borré mostrar um bom rendimento no segundo turno do Brasileirão como centroavante, a titularidade de Enner Valencia é apenas uma alternativa.

O equatoriano e o colombiano iniciaram juntos o amistoso contra o México, mas essa formação não deve ser a principal ao longo do ano. A tendência é de que Bruno Tabata retome naturalmente seu lugar no time titular assim que recuperado.

Pontas dos dois lados

Ao longo da boa campanha no segundo turno do Brasileirão de 2024, Roger Machado consolidou o sistema tático 4-2-3-1 com um meia do lado direito (Tabata ou Gabriel Carvalho) e um ponta no lado esquerdo (Wesley ou Wanderson).

Para a atual temporada, a diretoria contratou Vitinho e está perto de confirmar Carbonero para dar mais dois extremas para Roger. A ideia visa dar uma alternativa para que, dentro do mesmo 4-2-3-1, Roger possa ter dois pontas de origem, um em cada lado.

Carbonero e Vitinho são vistos como capazes de aumentar a velocidade e o número de finalizações. Mesmo que Vitinho e Carbonero joguem preferencialmente pela esquerda, ambos podem atuar no lado direito.

— A gente dá opções para posições que nesse modelo de jogo têm grande importância. Eu valorizo muito esse jogador de lado, o Vitinho estreou e foi bem. Ele tem maior naturalidade pela esquerda, mas faz o lado direito também. A gente busca opções ofensivas. No futebol defesa ganha títulos, mas o que decide os jogos é no ataque — declarou Roger sobre a busca do Inter por pontas.