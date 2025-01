Leite banca permanência de Raquel Teixeira na Secretaria da Educação

Em 2022, Eduardo Leite (D) confirmou Raquel Teixeira para o seu segundo governo à frente do RS. Mauricio Tonetto / Divulgação

A pressão dos aliados do governo pela substituição da secretária da Educação, Raquel Teixeira não deu resultado. O governador Eduardo Leite, que retorna das férias nesta quinta-feira (16), está decidido a manter a professora goiana na Seduc, confiante de que os resultados do trabalho realizado por ela nos últimos seis anos vão aparecer no Ideb de 2025.

Para prestigiar a secretária de Educação, Leite deve retornar das férias e comparecer ao evento de posse dos novos diretores, no Auditório Araújo Vianna, antes mesmo de reassumir o cargo de governador. Ele desembarca nesta quinta, no Aeroporto Salgado Filho, depois de um período no Exterior.

O otimismo é fruto de uma série de medidas adotadas por Raquel, como as novas exigências para os diretores e a definição de metas, escola por escola, para que o desempenho dos alunos melhore. Quando Raquel chegou ao Rio Grande do Sul, sucedendo a Faisal Karam, encontrou um deserto de dados. A secretaria desconhecia a situação das escolas. Hoje, Raquel tem no celular os dados não só das escolas, mas de todos os alunos da rede estadual.