Arita assina liberação de recursos para hospitais na região de Adolfo Brito

Na condição de governador interino, o presidente da Assembleia, Adolfo Brito (PP), desembarcou em sua terra, Sobradinho, nesta quarta-feira (15), para dar pessoalmente a boa notícia de que o Hospital São João Evangelista receberá R$ 150 mil para comprar equipamentos necessários à reabertura do bloco cirúrgico. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou a portaria que prevê o repasse do dinheiro à prefeitura, administradora do hospital.