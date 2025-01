"Partida histórica" e venda de Danilo Boza: presidente do Juventude fala após duelo com o Boca Juniors

Equipe alviverde sofre 2 a 0 diante dos argentinos. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Após o amistoso contra o Boca Juniors, que terminou com a vitória argentina por 2 a 0, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio ,avaliou a importância do duelo internacional e praticamente confirmou a venda de Danilo Boza para o futebol japonês.

O mandatário alviverde iniciou a entrevista destacando o que representou para o clube o confronto preparatório para o Gauchão.

— Partida histórica. A gente sabe que é início de temporada e só o fato do Juventude poder estar disputando com um clube do tamanho do Boca Juniors é algo que nos dá muito orgulho. E o nosso primeiro tempo, principalmente, tivemos três chances de gol e mostra que o time tem muito potencial após dez dias de treino, e vai crescer muito ainda — destacou Pizzamiglio.

Sobre a negociação que envolve a saída de Danilo Boza para o Urawa Reds, da Primeira Divisão do Japão, o presidente alviverde afirmou que o clube já trabalhava com os valores da venda do defensor para contratar reforços.

— O valor da venda do Boza já era um valor que nós estávamos contando pra poder fazer os investimentos que a gente já está fazendo. Vamos ver esse time jogar, ver as carências, além das que a gente já sabe — admitiu Pizzamiglio.

O Juventude detém 50% dos direitos econômicos de Danilo Boza. Os outros 50% pertencem ao Mirassol. O defensor sequer viajou à Argentina para o confronto com o Boca, para resolver detalhes finais de sua ida ao Japão.