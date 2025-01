Futsal Notícia

Com reforços e ambições maiores, ACBF inicia pré-temporada

A apresentação oficial do elenco ocorreu na manhã desta quarta-feira (15). Com Jarico de volta e olhar para o cinquentenário do clube, título nacional volta a ser o grande objetivo

15/01/2025 - 18h42min Atualizada em 15/01/2025 - 18h46min