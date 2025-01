Advogado do Caxias segue confiante na absolvição do clube no STJD; ouça a entrevista

Diretor Jurídico do Caxias, Maurício de Oliveira, esteve na Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agencia RBS

O Caxias será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo caso envolvendo o jogador Yuri Ferraz. Na terça-feira (14) a procuradoria denunciou o clube por escalação irregular. O Caxias é citado no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Grená pode perder até 27 pontos, pois Yuri entrou em campo em nove jogos pelo time na Série C.

O caso ainda não tem data para ser julgado em primeira instância, quando será sorteado para uma comissão disciplinar composta por cinco auditores. Ainda caberá recurso ao pleno do STJD, onde votam nove auditores. Depois, o processo é transitado em julgamento e não há como recorrer.

A denúncia causou estranheza ao Caxias. O relatório do inquérito aberto para apurar possíveis infrações aponta o arquivamento para o time da Serra. O auditor processante, Maxwell Veira, na sua conclusão, determina o arquivamento grená, mas a procuradoria não atacou e preferiu oferecer a denúncia.

— Causou estranheza justamente porque o relatório final definia pelo arquivamento do inquérito em relação ao Caxias. Era uma decisão, ele não estava opinando, ele estava decidindo. A procuradoria como dona da ação desportiva e disciplinar, ela tem a prerrogativa de denunciar independente do relatório do auditor processante — comentou o diretor jurídico do Caxias, Mauricio de Oliveira, que confia na absolvição:

— O que nos faz acreditar que o Caxias será absolvido é justamente o fato de que, durante o inquérito, o Caxias não produziu provas. O Caxias não foi ouvido. O que nos chamou a atenção é o fato de ter sido incluído na denúncia o ABC, que é o pivô de toda essa lambança. Então, acreditamos que a denúncia do Caxias tenha talvez uma outra conotação, tenha uma outra situação de fundo aí para ser apreciada pelo tribunal.

PROVAS CONTRA O ABC

Uma linha de pensamento é que o Caxias foi denunciado exatamente para apresentar as suas provas que podem agravar a situação do ABC. Assim, os auditores terão argumentos bem embasados para condenar o time de Natal-RN, que também foi denunciado e pode perder pontos no STJD.

— Não pode esquecer que na véspera do jogo do ABC contra o Caxias, o ABC viria jogar aqui e naquela semana é disparada a notícia da suposta irregularidade. Prontamente quando a notícia chegou aqui, a gente tentou verificar se efetivamente o fato era verídico ou não e uma vez constatado que de fato o atleta teria entrado naquele jogo do Atlhetic e que não constava na súmula, o Caxias fez na sua demonstração de boa-fé tirou o atleta, o afastou para que não incorresse num abuso de direito.

ERRO NA SÚMULA

Yuri Ferraz jogou quatro jogos pelo ABC. Porém, a partida contra o Athletic, não aparece na súmula a substituição com a sua entrada. Assim, nos documentos oficiais, ele consta com apenas três jogos. Para uma atleta se transferir para outro clube, conforme o regulamento da Série C, ele pode atuar somente em três jogos. Para Maurício, o time do nordeste tinha que ter pedido a alteração na súmula.

— O ABC e o Athletic tinham o dever com a competição de, uma vez constatado o erro de súmula, ter promovido a sua correção. Existe um prazo de 48 horas depois que a súmula é lançada no portal para que sejam feitas as retificações. Os dois silenciaram, tanto o Athletic quanto o ABC. Uma situação que poderia ter sido resolvida lá atrás, mas não, eles deixaram para trazer essa situação à tona no final do campeonato, para justamente bagunçar — finalizou o advogado do Caxias.

Ouça a entrevista com o diretor jurídico do Caxias, Maurício de Oliveira