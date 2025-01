"É um time bem ofensivo", afirma novo lateral-esquerdo do Caxias sobre estilo de jogo para o Gauchão

O Caxias apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Marcelo. O atleta se profissionalizou no São José, onde atuou por mais de cinco temporadas. Ele conhece bem o Gauchão. Não será um novidade o Estadual para o atleta.

— Gauchão é um jogo muito disputado. Eu acho diferente do brasileiro, mais aguerrido também. E com a minha experiência de ter jogado uns cinco ou seis Gauchões já, passamos tranquilidade para os jogadores que estão chegando agora, mais novos também. E ter coragem de jogar que as coisas dão certo — comentou o atleta.