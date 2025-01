"A sensação é diferente", afirma novo lateral do Caxias que já atuou pelo rival

Lateral Kelvyn já treina com o elenco do Caxias para o Estadual.

O lateral-esquerdo Kelvyn é um dos poucos que sentirá a sensação de vestir as duas camisas mais pesadas de Caxias do Sul. Novo reforço do Caxias para 2025, o jogador tem passagem pelo rival, o Juventude. Ele defendeu o clube em 2023, quando entrou em campo em 16 jogos.