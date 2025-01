O longa concorre ao prêmio com Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia), Emilia Pérez (França) , Kneecap — Música e Liberdade (Irlanda) e A Semente do Fruto Sagrado (Irã).

No entanto, a produção da França vem acumulando reclamações por parte do público mexicano — visto que a produção retrata a cultura do país latino — e as acusações de explorar estereótipos podem pesar na escolha dos votantes do Oscar, cada vez mais internacionais.