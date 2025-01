De olho no mercado Notícia

Com Cuellar, Grêmio define novo limite de estrangeiros e mira zagueiro "gringo"

Já tendo nove atletas no plantel nascidos fora do Brasil — o número máximo permitido em competições nacionais —, clube planeja buscar mais dois a três nomes no Exterior

15/01/2025 - 13h03min Atualizada em 15/01/2025 - 13h33min Compartilhar Compartilhar