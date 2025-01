O Rio Grande do Sul terá temperaturas acima da média para o mês de janeiro nos próximos dias . Até domingo (19), os termômetros seguem em elevação, com sensação de abafamento e possibilidade de registro de ondas de calor na Fronteira Oeste e na região das Missões.

O que são ondas de calor?

De acordo com a Climatempo, o extremo Oeste do Rio Grande do Sul e parte da região das Missões podem observar essa variação. Nas cidades de Uruguaiana e Santo Ângelo, por exemplo, a temperatura máxima costuma ficar em torno dos 32ºC nessa época do ano. Contudo, nos próximos dias, pode chegar a 37ºC e 38ºC . Em São Borja, há projeção para atingir os 41ºC e 42ºC .

Até o momento, o Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet) não classificou essa elevação como onda de calor , já que a projeção encontra-se no limite do critério da OMM. Análises seguirão sendo realizadas e possíveis alertas podem ser emitidos.

Ondas de calor, com registros de 5ºC acima da média, podem ser verificadas na faixa Oeste do Rio Grande do Sul.

Calor intenso nas demais regiões

A entrada de massas de ar quente vindas do país vizinho também devem influenciar no aumento das temperaturas no restante do Rio Grande do Sul.