Comitiva busca agenda com Alckmin para manter operação de termelétrica em Candiota

— Queremos sensibilizar as autoridades da edição de uma medida provisória para que a usina funcione até 2043. Isso dá tempo para a gente fazer uma transição energética para Ferro Silício Alumínio , uma tecnologia alemã, e já sendo utilizada no Cazaquistão — diz o prefeito.

As autoridades estão preocupadas com o impacto econômico do fim da operação de Candiota 3 para o município de 11 mil habitantes da Campanha. Segundo Folador, estariam em risco 5 mil postos de trabalho diretos e indiretos não só de Candiota, mas de municípios da região, como Bagé, Hulha Negra, Pelotas, Pinheiro Machado e até mesmo cidades do Uruguai.