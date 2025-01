Dólar fecha no menor valor desde dezembro, flertando com nível abaixo de R$ 6

Os núcleos do índice de preços ao consumidor vieram abaixo do esperado pelo mercado, com maior possibilidade de afrouxamento monetário — juro básico menos elevado — a ser realizado pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central do EUA). Cortes têm potencial de atrair investidores para o Brasil por aumentar o abismo que já existe entre a taxa nacional e a americana.

No cenário doméstico, também ajudaram para baixa do dólar falas do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, que disse que o resultado primário de 2024 deve ficar mais próximo de déficit zero do que do limite inferior da banda, de R$ 28,8 bilhões. O dado oficial será divulgado em duas semanas.