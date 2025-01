Como é a atividade a bordo do navio que busca petróleo no litoral gaúcho

O navio SW Empress , usado na segunda etapa do levantamento sísmico 3D das empresas Shearwater e Searcher Seismic na Bacia de Pelotas, deve subir o litoral gaúcho nos próximos meses, na área dos 35 blocos leiloados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre Ch uí e Rio Grande (veja mapa acima).

Conforme João Zanella, coordenador do programa de comunicação social da NavOcean, empresa brasileira que faz a consultoria ambiental da atividade, há possibilidade de Shearwater e Searcher Seismic chegarem aos primeiros resultados ainda neste ano .

A embarcação SW Empress havia feito uma pausa em 31 de agosto por conta de adversidades climáticas — as mesmas que provocaram uma enchente histórica no Estado — e permissões ambientais, mas voltou ao mar neste janeiro.