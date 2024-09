Por que geólogo considera potencial de petróleo na Bacia de Pelotas "espetacular"

Luciano Seixas Chagas é baiano, mas fez mestrado em Geociências na UFRGS, no final da década de 1990, no extremo sul do país, onde agora há perspectiva real de descobertas de jazidas de petróleo . Com 30 anos de experiência na Petrobras, foi um dos primeiros a chamar atenção para o potencial da Bacia de Pelotas, que chama de "gêmea vitelina" geológica da Bacia do Rio Orange, na costa da Namíbia. Pode ser, portanto, tão "espetacular" quanto.