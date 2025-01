Premiê francês supera moção de censura graças à abstenção dos socialistas

"Isso não significa que confiemos em vocês. Mas optamos por não praticar a política do pior", que poderia levar "à chegada da extrema direita", assegurou ao governo de centro-direita o líder socialista, Olivier Faure.

A votação ocorreu dois dias após Bayrou, de 73 anos, apresentar seu programa político, abrindo a possibilidade de renegociar a impopular reforma da Previdência aprovada em 2023 e defendendo cortes no "déficit excessivo".

O deputado de extrema direita Jean-Philippe Tanguy advertiu, no entanto, que "o momento da verdade" chegará quando o projeto de orçamento para 2025 do novo governo for votado, representando o primeiro teste crucial para Bayrou.