Argentina vai reforçar barreiras na fronteira com o Brasil, afirma ministra de Milei 

Ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, citou "assassinatos e problemas". JUAN MABROMATA / AFP

Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, declarou que vai reforçar a barreira de fronteira com o Brasil. A afirmação, nesta terça-feira (28), ocorre em meio à polêmica do governo argentino com a Bolívia, após anúncio da construção de uma cerca entre os países.

— Além da Bolívia, planejamos expandir (essa política) para outros pontos de fronteira. Agora, vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma fronteira onde se entra no país a pé em muitos lugares, e onde tivemos assassinos e problemas — disse a ministra, conforme informações do g1.

Na segunda-feira (27), a cidade de Aguas Blancas, no norte da Argentina, anunciou que lançaria uma licitação para instalar uma cerca de 200 metros em sua fronteira com a Bolívia. A iniciativa tem apoio do governo federal argentino.

Leia Mais Cidade argentina instalará cerca na fronteira com Bolívia contra migração e contrabando