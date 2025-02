Tamanho real do peixe "diabo negro" surpreende internautas

O peixe Melanocetus johnsonii, conhecido como " diabo negro ", viralizou nas redes sociais . Além de ser visto próximo à superfície, o animal oriundo das profundezas do oceano também chamou atenção por conta do tamanho : cerca de três centímetros.

O registro do espécime em um período ainda com incidência do sol surpreendeu especialistas, já que ele vive em regiões entre 200 e 2 mil metros de profundidade. Os pesquisadores ainda não sabem o motivo do peixe estar tão distante do habitat natural, mas afirmam que ele estava doente, o que pode explicar o fato inédito.