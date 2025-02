João Fonseca x Mariano Navone: acompanhe a partida do brasileiro no ATP Buenos Aires em tempo real

Siga ao vivo a cobertura do jogo com o jovem brasileiro em quadra.

João Fonseca no ATP 250

A partida pelo ATP 250 de Buenos Aires é esperada como um confronto marcante, dada a rápida ascensão de Fonseca no esporte. A presença do brasileiro no torneio é um marco para o tênis do país, demonstrando não só talento excepcional, mas também maturidade e determinação. Ele já é visto como uma nova sensação no esporte, trazendo esperanças para o tênis nacional.