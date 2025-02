Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos

Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo.

Ele fez mais de 20 longa-metragens ao longo da carreira de cineasta. Entre os mais premiados estão Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1980), Veja esta Canção (1994) e Tieta do Agreste (1995).

Ele deixa três filhos, três netos e a esposa Renata Almeida Magalhães, com quem é casado desde 1981.

Trajetória

Nascido em Maceió , capital doAlagoas, Cacá Diegues se mudou para o Rio de Janeiro com seis anos.

No início dos anos 1960, ao lado de Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim Pedro de Andrade e outros cineastas foi um dos fundadores do Cinema Novo.

De 1981 até 2010 foi membro do júri do Festival de Cannes e em 1998 recebeu do governo francês o título de “Oficial das Artes e das Letras".