Robbie Williams é representado por um chimpanzé em "Better Man". Paramount Pictures / Patrik Stollar / Reprodução / AFP

Estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13), a cinebiografia Better Man — A História de Robbie Williams, longa que conta a história do cantor britânico de 51 anos. No filme, ele é representado não por um ator humano, mas por um chimpanzé.

Na obra indicado ao Oscar na categoria de efeitos visuais, o ator Jonno Davies interpreta o animal, criado por computação gráfica.

A escolha criativa não é por acaso e partiu do próprio Williams. Segundo o cantor, ele se enxerga dessa maneira e é também o modo como ele encara a carreira e a fama.

— Meu modus operandi é ser atrevido. O que é mais atrevido do que um macaco atrevido? Eu fui um macaco atrevido a vida toda. Não há macaco mais atrevido do que o macaco que encontramos no filme — afirmou ele em entrevista à Associated Press.

Uma visão "diferente"

Escolha de representação foi feita pelo próprio Robbie Williams. Paramount Pictures / Reprodução

A ideia de transformar Robbie Williams em um chimpanzé surgiu de conversas entre ele e o diretor Michael Gracey (O Rei do Show).

Durante o processo de criação do filme, Gracey percebeu que Williams frequentemente comparava sua experiência na indústria musical à de um macaco obrigado a se apresentar para entreter os outros.

— Ele disse isso tantas vezes que pensei: "Ah, é assim que ele se vê. Ele literalmente se vê como um macaco que atua" — contou o cineasta ao portal Deadline.

Além de representar a maneira como Williams se enxerga, a escolha do chimpanzé também foi pensada para criar mais empatia com o público. Isso porque o cantor acredita que as pessoas costumam se conectar mais emocionalmente com animais do que com humanos.

Quem é Robbie Williams?

Robbie Williams é um dos cantores de maior sucesso na música pop. Oli SCARFF / AFP PHOTO

Nascido em 1974, Robbie Williams iniciou a carreira no grupo britânico Take That, alcançando sucesso internacional.

Em 1995, ele se lançou em carreira solo e se consolidou como um dos maiores nomes do pop, com hits como Feel, Rock DJ e Angels.

A música Sexed Up ganhou destaque especial no Brasil por estar na trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas (2003). Posteriormente, ela foi regravada pelo sertanejo Leonardo com o título Eu Sei Que Te Perdi.

Além do estrelato, Williams também passou por situações como o abuso de substâncias e transtornos de saúde mental, questões que são abordadas na obra.

