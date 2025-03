Testamento de Gene Hackman não menciona filhos, diz site

Ator foi encontrado morto em sua casa no último dia 26. HECTOR MATA / AFP

O testamento deixado por Gene Hackmann, encontrado morto junto à esposa, não contempla os filhos do ator. Documentos revelam que Christopher, Leslie e Elizabeth foram ignorados na partilha de bens.

A esposa de Gene, Betsy Arawaka, foi colocada como única beneficiária da fortuna, segundo o site norte-americano TMZ.

A partilha, no entanto, tem futuro incerto, já que Betsy foi encontrada morta junto ao marido na mansão que moravam em Santa Fé, no estado do Novo México.

Testamento

O testamento do ator data de 1995. Já Betsy decidiu deixar a maioria de seus bens para o ator, caso morresse antes do marido. Uma disposição do documento prevê que, se ambos falecessem com 90 dias de diferença, as mortes seriam consideradas "simultâneas" e todos os bens deveriam ser revertidos para instituições de caridade.

O TMZ apontou que a parte de Betsy pode ir para a caridade. A de Hackman, no entanto, pode acabar indo para os filhos do ator, que são seus parentes diretos vivos, ainda que não estejam contemplados no testamento.

Anos antes de viver recluso com a mulher em Santa Fé, Hackman comentou em raras entrevistas sobre a relação distante com os filhos, frutos do relacionamento com Faye Maltese, de quem se separou em 1986.

Relembre o caso

O ator americano Gene Hackman, 95 anos, a esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, e o cachorro do casal foram encontrados mortos em sua residência na tarde de 26 de fevereiro.

Quando os cadáveres foram localizados, a porta da casa — que fica em um condomínio cercado — estava aberta, mas não havia desordem ou sinais de que algo tenha sido roubado. Hackman estaria caído perto da entrada, e uma bengala estaria próxima do corpo.

Betsy teria sido localizada em um banheiro, no segundo andar. No balcão, próximo a ela, haveria pílulas de um remédio de uso controlado espalhadas. O cachorro estava em um closet.

Conforme divulgado por autoridades locais, a morte do ator foi causada por doença cardiovascular, em 18 de fevereiro.