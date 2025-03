O abandono é a morte em vida

Não tenho medo da morte, mas do esquecimento .

O que aconteceu com Gene Hackman , 95 anos, mexeu comigo. Abalou as minhas estruturas psicológicas.

O grande ator de mais de 80 filmes, dois Oscars no currículo, estrela versátil de Bonnie e Clyde, Operação França, A Conversação e Mississipi em Chamas, o memorável Lex Luthor de Superman, requisitado pela voz tonitruante e pelo temperamento persuasivo, firme e impenetrável, pereceu no mais completo ostracismo.

Apesar da fortuna de 80 milhões de dólares, da glória, do seu nome imortalizado em Hollywood, amargou um fim secreto e anônimo.

Foi encontrado em 26 de fevereiro em sua casa, no Novo México, ao lado de sua esposa, Betsy Arakawa.

A campainha de sua residência não soou, o seu telefone não apitou em nenhum momento. Estava longe do seu auge, distante da rotina de intensas solicitações, permeada de entrevistas, reuniões, jantares, festas, bajulação.

Ele sofria de Alzheimer em estágio avançado. Só contava com a sua esposa para cuidá-lo. E a pianista Betsy , 65 anos, havia sido pega desprevenida por uma infecção pulmonar letal, em 11 de fevereiro, pela poeira invisível de hantavírus, causada pela exposição a roedores infectados. Ele nunca imaginaria que sua companheira, três décadas mais jovem, partiria antes dele.

Ou seja, de 11 de fevereiro, quando sua esposa faleceu, até 17 de fevereiro, quando Gene deixou de respirar, ele atravessou uma semana inteira perambulando pelo museu de sua existência, agonizando lentamente, sem remédios, sem comida, sem entender quem era. Viveu seus últimos dias com a esposa tombada no chão, não conseguiu socorrê-la ou providenciar ajuda. É bem possível que nem tenha reparado que estava morta. É bem provável que tenha gritado por ela várias vezes e se cansado de chamar. Seu cachorro Xena tampouco resistiu à inanição e se juntou ao casal de vítimas da indiferença.

Ele tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Tinha uma mansão com dezenas de quartos vazios e nenhuma alma por perto para ampará-lo nas horinhas do pesar. Escolheu permanecer afastado dos holofotes, inventou sua ilha de reclusão, sua fortaleza de conforto e, para manter a privacidade, dispensou cuidadores, enfermeiros e empregados. Talvez as pessoas próximas pensassem que ele não precisava de coisa alguma, tamanha a sua prosperidade e sucesso.