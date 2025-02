10 filmaços com Gene Hackman, encontrado morto aos 95 anos

Gene Hackman no papel do detetive Popeye Doyle, em "Operação França" (1971), filme de William Friedkin. Fox / Divulgação

Hackman atuou em cerca de 60 filmes. Aposentou-se depois da comédia Uma Eleição Muito Atrapalhada (2004). Desde então, havia se afastado dos holofotes. Em maio de 2022, ele surpreendeu o público ao fazer uma rara aparição, no evento Broadway Confidential, no Novo México.

Gene Hackman em uma de suas últimas aparições públicas, no Globo de Ouro de 2003. HECTOR MATA / AFP

Fiz uma lista com 10 de seus melhores filmes. Além de conquistar o Oscar por Operação França e Os Imperdoáveis, Hackman foi indicado a melhor ator por Mississipi em Chamas (1988) e como coadjuvante por Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967) e Meu Pai, um Estranho (1970, indisponível no streaming).

1) Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967)

"Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas" warner / Divulgação

De Arthur Penn. É um marco da Nova Hollywood, movimento que renovou o fôlego do cinema estadunidense no final da década de 1960. O curioso é que o filme foi concebido para ser dirigido ou por François Truffaut ou Jean- Luc Godard, cineastas franceses celebrados pela nouvelle vague. Mas o ator Warren Beatty, também produtor, acabou tomando as rédeas do projeto que conta a história do célebre casal de gângsteres que assombrou os EUA nos anos 1930. No papel de Buck Barrow, irmão mais velho de Clyde, Gene Hackman recebeu sua primeira indiçação ao Oscar, na categoria de melhor ator coadjuvante. (Para aluguel em Apple TV)

2) Operação França (1971)

"Operação França" Divulgação / Divulgação

De William Friedkin. Vencedor do Oscar em cinco categorias — melhor filme, direção, ator (Gene Hackman), roteiro adaptado e edição — e segunda maior bilheteria de 1971, tornou-se uma baliza para os títulos e os personagens do gênero policial. O detetive Popeye Doyle interpretado por Hackman é um dos precursores do processo de amoralização dos homens da lei que seria, digamos, aperfeiçoado pelo Dirty Harry de Clint Eastwood. Na trama baseada em uma história real, Doyle e seu parceiro Buddy Russo (Roy Scheider, indicado ao Oscar de coadjuvante) combatem um esquema de tráfico de drogas que liga Nova York a Marselha. Instável, durão e pragmático, o protagonista fica obcecado em capturar o chefão francês (vivido por Fernando Rey), o que rende cenas de tiroteio nas ruas e de perseguições automobilísticas. (Disney+)

3) A Conversação (1974)

"A Conversação" Divulgação / Divulgação

De Francis Ford Coppola. Com o escândalo de Watergate, que provocou a renúncia do presidente dos EUA Richard Nixon em 1974, ainda quente, Coppola ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes com este que é um de seus mais vigorosos filmes. O protagonista encarnado por Gene Hackman é um perito em vigilância e escutas secretas que, após gravar a conversa de um homem e uma mulher em uma praça pública, começa a lidar com um dilema moral e com a hipótese de uma conspiração criminosa. (Para aluguel em Apple TV)

4) Uma Ponte Longe Demais (1977)

"Uma Ponte Longe Demais" Divulgação / Divulgação

De Richard Attenborough. Retrata a fracassada Operação Market Garden, empreendida pelos Aliados na Holanda ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Gene Hackman faz o comandante dos para-quedistas poloneses, Stanislaw Sosabowski. O elenco é estelar: Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Ryan O'Neal, Robert Redford, Edward Fox, Liv Ullmann... (Amazon Prime Video)

5) Superman (1978)

"Superman" Divulgação / Divulgação

De Richard Donner. Um dos pioneiros filmes de super-herói continua encantador. Com orçamento de US$ 55 milhões, o Superman de Donner era, à época, o longa-metragem mais caro da história. Disputou três categorias do Oscar — melhor música original (assinada pelo mestre John Williams), montagem e som — e ganhou um prêmio especial, por seus efeitos visuais. Na trama, Marlon Brando interpreta Jor-El, cientista que envia o seu filho à Terra pouco antes da destruição do planeta Krypton. Criado como Clark Kent, o garoto desenvolve superpoderes e, já adulto (na pele do eterno Christopher Reeve), torna-se um super-herói defensor da sociedade contra ameaças e malfeitores. Gene Hackman brilha no papel do vilão Lex Luthor, e Margot Kidder encarna a repórter Lois Lane. (Max e para aluguel em Apple TV e Google Play)

6) Mississipi em Chamas (1988)

"Mississipi em Chamas" Divulgação / Divulgação

De Alan Parker. Estrelada por Gene Hackman e Willen Dafoe, a trama é ambientada nos Estados Unidos dos anos 1960, período marcado pela luta pelos direitos civis dos negros em meio à segregação racial. A violência com a qual o racismo se manifestava nos Estados mais ao sul do país é ilustrada pelo episódio em que três jovens ativistas são assassinados. Dois agentes do FBI que lá chegam para investigar o crime encontram muita resistência dos moradores coniventes com a barbárie. Vencedor do Oscar de melhor fotografia, concorreu também às estatuetas de melhor filme, direção, ator (Hackman, também premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim), atriz coadjuvante (Frances McDormand), edição e som. (MGM+ e para aluguel em Apple TV)

7) Os Imperdoáveis (1992)

"Os Imperdoáveis" Divulgação / Divulgação

De Clint Eastwood. Este faroeste crepuscular ganhou o Oscar de melhor filme, direção, ator coadjuvante (Gene Hackman) e edição, além de concorrer a outras cinco estatuetas, incluindo a de melhor ator (o próprio Eastwood). Conta a história sobre um pistoleiro aposentado que volta a pegar em armas contra um xerife corrupto, Little Bill Daggett, papel de Hackman. O nome do protagonista, Will Munny, é um trocadilho com money (dinheiro). Mas não é apenas o corrompimento com motivos financeiros o alvo do cineasta: embora seja uma homenagem ao gênero western, Os Imperdoáveis carrega desde o título a condenação à violência como elemento formador da nação estadunidense, desglamorizando o ato de matar e desmistificando o Velho Oeste. (Max)

8) A Firma (1993)

"A Firma" Paramount / Divulgação

De Sydney Pollack. Nos anos 1990, o ambiente corporativo ocupou a vaga aberta pela Guerra Fria como cenário movediço de crimes e nebulosas conspirações. A boa adaptação do romance de John Grisham mostra Tom Cruise como um jovem advogado que é seduzido por oferta milionária de emprego na tal firma, que na verdade é fachada para lavar dinheiro do crime organizado. Gene Hackman está sensacional como o chefe inescrupuloso. (Para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play)

9) O Nome do Jogo (1995)

"O Nome do Jogo" Divulgação / Divulgação

De Barry Sonnenfeld. Fanático por cinema, um mafioso (John Travolta) insatisfeito com a rotina vê surgir a sua chance de mudar de ramo quando é enviado a Los Angeles para cobrar uma dívida de um produtor de títulos de horro classe B, Harry Zimm (interpretado por Gene Hackman). Esta mistura de comédia e filme de gângster traz no elenco Rene Russo, Danny DeVito e James Gandolfini. (MGM+ e para aluguel em Apple TV, Google Play e YouTube)

10) Os Excêntricos Tenenbaums (2001)

"Os Excêntricos Tenenbaums" Fox / Divulgação