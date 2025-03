"Vitória": sobre o que é o filme protagonizado por Fernanda Montenegro, baseado em história real

Na obra, a veterana interpreta a protagonista Dona Nina , que vive em uma favela cercada de violência. Certo dia, ela decide documentar os crimes por conta própria , a partir de gravações feitas da janela de casa, na zona sul do Rio.

O filme, que começou a ser produzido ainda em 2022, tomou uma série de precauções para preservar a identidade real da mulher, o que começou com a própria escalação de Fernanda Montenegro para o papel.

Segundo a revista Exame , a escolha do elenco gerou uma série de discussões sobre representatividade no cinema, já que Joana era uma mulher negra e seria interpretada por uma atriz branca. A decisão, conforme a equipe, teria sido para garantir o anonimato. Pelo mesmo motivo, a produção resolveu chamar a progonista de Dona Nina.

Quem foi Joana da Paz

O caso começou quando a mulher entregou à polícia carioca uma sacola com dois anos de filmagens reunidos em oito fitas VHS, que mostravam a rotina do crime na Ladeira dos Tabajaras. Joana conseguiu registrar traficantes portando armas e vendendo drogas em plena luz do dia.