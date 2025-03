Contudo, existem plataformas que são gratuitas para os usuários e contam com filmes, séries, novelas e animações nacionais e internacionais.

Confira a lista de streamings gratuitos

Argo

Focada em produções independentes , a Argo oferece uma biblioteca de curta-metragens selecionados a partir de festivais de cinema ao redor do mundo. A opção gratuita possui anúncios, mas também existe uma modalidade paga, cujo valor é destinado aos realizadores das obras.

Itaú Cultural Play

LGBTflix

O coletivo #VoteLGBT criou a plataforma LGBTflix , cujo enfoque se dá em produções nacionais com essa temática, em um formato de curtas-metragens.

Netmovies

Clássicos do cinema e um grande acervo dublado dos mais diversos gêneros cinematográficos estão disponibilizados no catálogo da Netmovies .

Plex

Com programação on demand, o serviço da Plex.tv conta com mais de 130 canais ao vivo.