Grêmio contrata zagueiro do Vitória

Wagner Leonardo durante jogo do Vitória.

Wagner surgiu na base do Santos . O jogador acumula passagens pelo Náutico, Fortaleza, Cruzeiro, Portimonense-POR e estava no Vitória desde 2023.

Canhoto, e com 1m86cm, o zagueiro realizou 97 partidas pelo Vitória nos últimos dois anos. Ele marcou 11 gols e deu uma assistência no período que esteve no clube baiano.